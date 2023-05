Im Talk in der Sendung "Verstehen Sie Spaß?" hat Ben seiner Schwester Sarah offensichtlich bereits verziehen. Bildrechte: IMAGO/Future Image

In einem Restaurant in Berlin Mitte wartet Sarah auf Ben, alle Gäste und Angestellten sind natürlich von "Verstehen Sie Spaß" eingeweiht, Barbara Schöneberger sitzt verkleidet am Nebentisch. Ben mag eigentlich weder Kneipen noch Bars und kommt sichtlich angespannt in das Restaurant.

Er setzt sich seiner Schwester gegenüber und erwartet nun die wichtige Information. Doch dazu kommt es nicht. Immer platzt jemand dazwischen, wenn Sarah erzählen will. Der Kellner, ein Fan von Sarah, Gäste, Musikanten, ein Verehrer der Sängerin. Ben Zucker kocht, hält sich immer wieder verzweifelt die Augen zu, möchte das Restaurant verlassen. Er fragt, ob Sarah heiraten möchte, dann, ob sie schwanger sei.