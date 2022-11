Ben Zucker ist der Mann mit der Reibeisenstimme, der seit fünf Jahren zu den erfolgreichsten Interpreten des deutschen Schlagers gehört. Schon immer hat der Wahl-Berliner Musik gemacht, gecovert, was das Zeug hält. Erfolg hatte er jedoch lange nicht, Geld auch nicht. Doch Ben hielt an seinem Traum fest.

Ich wollte Musik machen und wollte so lange probieren, bis es klappt. Ich hatte so viele Schulden, das kannst du dir nicht vorstellen. [...] Wenn der Gerichtsvollzieher geklingelt hat, habe ich mich tot gestellt.

Um seine Miete bezahlen zu können, hielt sich Ben Zucker mit diversen Jobs über Wasser. Unter anderem putzte er nach Konzerten zum Beispiel die Berliner Arena. "Als ich geputzt habe in der Arena, habe ich immer heimlich abends, nach dem Fegen dort Gitarre gespielt, um ein Gefühl zu bekommen, wie es sein könnte, wenn man in so einer großen Halle steht." Dann kam der "Schlagercountdown" 2017 mit Florian Silbereisen und Ben Zuckers erster großer Auftritt. Ben performte seinen Song "Na und?!", stand zu Beginn hinter einer "Schattenwand".

Ben Zucker ist der Kontakt zu seinen Fans absolut wichtig. Bildrechte: dpa

Am 01. November 2019 feierte Ben Zucker den Auftakt seiner ausverkauften Arena-Tournee mit mehr als 100.000 verkauften Tickets. Anfang 2020 mussten alle weiteren Konzerte wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Doch in diesem Jahr konnte der inzwischen 39-Jährige endlich mit seiner "Zuckerbande", wie er seine Fans liebevoll nennt, so richtig abfeiern. Nach jedem Konzert postet der Sänger ein "Bühnenbild" auf seinem Instagram-Account. Die Kommentare seiner Follower wie "Das war das beste, was ich seit langem erleben konnte! Danke für den tollen Abend!" oder "Absoluter Hammer, wir kommen definitiv wieder. Danke für die Mega Auszeit aus dem Alltag!" zeigen, dass sich Bens Traum erfüllt hat.