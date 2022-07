Hinter einer großen Schattenwand fing 2017 alles an: Ben Zuckers erster Auftritt beim großen Schlagercountdown von Florian Silbereisen. Als die weiße Wand beim Refrain seines Debüt-Titels „Na und?!“ plötzlich in Flammen aufgeht und der rockige Sänger mit der rauchigen Stimme erstmals zum Vorschein kommt, ahnt noch kaum jemand, wie schnell sich Ben Zucker vom Newcomer zu einer echten Größe in der Schlagerwelt entwickeln wird. Bei seinem allerersten Interview direkt im Anschluss an seinen Premieren-Auftritt – übrigens am Mikrofon von Schlagerwelt-Reporter Peter Heller – wirkt er nervös, ringt um Worte.