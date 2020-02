Denn Ben Zucker musste sich seinen Erfolg hart erarbeiten und weiß, dass Türsteher eben ihren Job machen. In Jogginghosen in einen Club, das ist einfach ein "No-Go". Ben selbst hat vor seiner Karriere eine ganze Menge Jobs gemacht und dabei gelernt, jede Arbeit zu respektieren. So jobbte er unter anderem als Backstage-Betreuer in der Arena in Berlin-Treptow. Zu diesem Job gehörte es auch, die Räume sauber zu halten, auch die Toiletten.