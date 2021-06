So locker wie die Interviewumgebung ist, so locker geht Ben Zucker auch mit dem Thema Klatschpresse um. Er nimmt falsche Berichte über sich und sein Privatleben oder solche Liebesgerüchte, wie die über ihn und Beatrice Egli, einfach nicht ernst. Dennoch nutzt er im Interview die Gelegenheit, um die Geschichte klarzustellen: "Wir sind tolle Kollegen, ich hab sie gern, wenn ich sie sehe, freue ich mich, aber wir sind nicht zusammen." Auch wenn sich der 37-Jährige über solche Gerüchte amüsieren kann, so ist es für ihn völlig unverständlich, wie so etwas entsteht. Im Interview kann er über die Arbeitsweise mancher Klatsch-Redaktionen nur den Kopf schütteln.