Ich habe Aktmodell gestanden. Das war in einem Zeichenkurs. Es sitzen zehn Leute um dich herum, ich stehe in der Mitte und die Leute malen mich. [...] Das habe ich drei Monate gemacht.

Wie Ben weiter erzählt, habe er eines der so entstandenen Bilder noch bei sich zu Hause. Verdient habe er 30 Euro pro Stunde, was damals sehr viel für ihn gewesen sei. Er habe unter anderem auch Teller gewaschen für 5, 20 Euro pro Stunde. Er habe auch Toiletten geputzt. Doch all das sei seine Entscheidung gewesen.

Obwohl Ben immer nur Musik machen wollte, hat er diesen Traum wegen der Geburt seiner Tochter im Jahr 2012 für eine Zeit auf Eis gelegt. Im Podcast erzählt er, dass ihm klar gewesen sei, dass er nicht nur kleine, sondern konstante Brötchen backen müsse. Er habe sich einen Job im Einzelhandel gesucht und auch das Gefühl gehabt, dass das jetzt in Ordnung sei, weil konstant Geld reingekommen wäre. Doch dann habe die Mutter seiner Tochter, von der der Sänger bereits seit vielen Jahren getrennt ist, gesagt: 'Du musst raus, du musst Musik machen'. "Dafür bin ich ihr sehr dankbar", so Ben. Er habe dann seinen Job gekündigt und sich wieder auf seine Musik konzentriert. Der Durchbruch sei aber erst fünf Jahre später gekommen.

Im März 2017 trat Ben Zucker in Florian Silbereisens Show "Schlagercountdown" mit seinem Song "Na und?!" auf. Über Nacht wurde das Lied und das gleichnamige Album zum Hit (letzteres mit Fünffachgold ausgezeichnet). 2018 wurde der Sänger als Newcomer mit der Goldenen Henne ausgezeichnet. Mit den Alben "Wer sagt das?!" (2019, Platin) und "Jetzt erst recht!" (2021, Gold) knüpfte er an seine Erfolge an.



Jetzt steht Ben Zucker vor einer neuen Herausforderung, er wird in der Tanz-Show "Let's Dance" sein Können auf dem Tanzparkett zeigen.