Seine Reibeisenstimme ist auf jeden Fall Ben Zuckers Erkennungszeichen. Kaum ein anderer Sänger singt mit so rauer Stimme wie er. Im Gespräch mit Moderator Peter Imhof während der MDR-Sendung "MDR um 4" kommt auch prompt eine Zuschauerfrage, was Ben denn für seine tolle raue Stimme tue.

Whisky und Zigaretten helfen nicht. Ich sing schon immer so und das hört sich eben so an. Mir fällt es schwerer, klar zu singen. Ich kann klar singen, aber das klingt dann nicht mehr wie ich.

Ben Zucker bei seinem letzten Konzert vor Corona: 30.11.2019 in Berlin. Bildrechte: imago images/POP-EYE

Gesagt, getan: Ben Zucker hat seine Ernährung umgestellt, auf Alkohol verzichtet und regelmäßig Sport getrieben. Insgesamt hat er 17 Kilogramm abgenommen. Jetzt, so Ben, habe er wieder 6 Kilo mehr drauf, das habe sich jetzt eingepegelt und so soll es bleiben. Als in der Sendung ein Video von einem seiner Konzerte gezeigt wird, ist der Vollblutmusiker sichtlich ergriffen. Er müsse wieder losgehen, müsse wieder auf die Bühne. Das letzte Konzert, auf dem Ben mit seinem Team gespielt hat, war Ende November 2019 in der Mercedes Benz-Arena in Berlin vor 14.000 Leuten. Wenn alles gut geht, steht Ben bereits Anfang Januar 2022 wieder auf der Bühne.