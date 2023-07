Ben Zucker auf der Bühne. Bildrechte: IMAGO/Panama Pictures

Am 8. Juni startete Ben Zuckers Tour in Schmalkalden, insgesamt spielt der noch 39-Jährige bis zum 16. September 19 Open-Air-Konzerte. Damit geht für Ben ein großer Traum in Erfüllung. Bevor er seine Schlager-Karriere vor fünf Jahren gestartet hat, coverte er Songs und hielt sich mit diversen Jobs über Wasser, unter anderem putzte er nach den Konzerten die Berliner Arena.