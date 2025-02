Bei der Jury sorgte Ben Zuckers erster Arbeitsnachweis jedoch für wenig Begeisterung. " Erste Show, erster Tanz, ich hoffe nächste Woche wird es besser" , sagte etwa Jorge González. "Trainieren, einfach trainieren", gab die ehemalige Profi-Tänzerin Motsy Mabuse den drei Tanz-Neulingen mit. Ben bekam von ihr noch den Tipp "Augen hoch und Haare aus dem Gesicht". Jury-Legende Joachim Llambi stimmte in die Kritik mit ein und ergänzte: "Er war so in seinem eigenen Kosmos".

Positiv gestimmt dürfte er auch dank seiner Tanzpartnerin sein. Mit Malika Dzumaev hat Ben Zucker schließlich die amtierende "Let's Dance"-Siegerin an seiner Seite. Die 34-Jährige tanzte sich im vergangenen Jahr mit Gabriel Kelly (23) zum Sieg und in die Herzen der Fans.

Der Kelly-Spross drückt seiner Ex-Tanzpartnerin und seinem Nachfolger in jedem Fall die Daumen und hatte sogar noch ein paar lobende Worte für Ben Zucker übrig: "Er ist ein sehr lieber Kerl, hat das Herz am rechten Fleck und ich glaube das ist ganz wichtig, dass man eine gute menschliche Harmonie hat." Man darf also gespannt sein, was die Profi-Tänzerin aus Ben Zucker noch alles herausholt.