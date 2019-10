Es ist keine Überraschung, dass die Tickets der großen Arena-Tournee 2019 knapp werden – denn die Konzerte werden mit Ben Zucker besonders aufregend! Denn neben außergewöhnlichen Songs und einer mitreißenden Show gibt es auch großartiges Vorprogramm.

Als Support-Act begleiten den Sänger Lindsay Ell und Van de Forst auf seiner Tour. Die junge Sängerin und Gitarristin Van de Forst aus Münster wird zur ersten Hälfte der Tour bis 10.11.2019 einheizen. Wer sie schon live erlebt hat weiß, dass sie dem Country einen erfrischenden Pop-Anstrich verpasst. US-Country-Star Lindsay Ell wird Ben ab dem 21.11. begleiten und hat schon etliche Meriten vorzuweisen. Schon ihr erstes Album "The Project" wurde zu Billboards "Best Country Album of 2017" gekürt. Außerdem war die Sängerin bereits mehrfach für den kanadischen Country Music Award nominiert.

Abende voller Leidenschaft und großer Emotionen: Ben Zucker auf seiner Arena-Tour 2019! Bildrechte: semmel concerts/Carsten Klick Mit seiner aktuellen Single "Mein Berlin", seit dem 25. Oktober auf dem Markt, gibt der Sänger mit der Reibeisenstimme diesmal ganz private Einblicke. Kaum bekannt ist, dass seine Familie mit ihm 1989 in den Westen flüchtete und nach dem Mauerfall nach Berlin zurückkehrte. Die Auskopplung aus dem Album "Wer sagt das!?" ist Bens ganz persönliche Hommage an den Ort, an dem er sich zu einem echten Superstar der deutschsprachigen Musik entwickelte und an dem er sich Zuhause fühlt. Über die berührende Hymne an seine Heimatstadt sagt er selbst:

Jeder hat sein eignes Bild dieser Stadt vor Augen und deswegen wollten wir den Ort so abbilden, wie er mich ganz persönlich geprägt hat. Ich denke, dieser Song zeigt eine völlig neue Facette von mir.

Es dürfte deshalb auch nicht überraschen, dass das Abschlusskonzert der Arena-Tour auch in Berlin stattfinden wird. Die Vorfreude ist also groß, wenn Ben Zucker im Rahmen seiner fast ausverkauften Arena-Tour der auch in Deutschland immer populärer werdenden Country-Musik eine weitere große Bühne bietet und so zwei ganz unterschiedliche Musikrichtungen zusammenführt. Kein Wunder also, dass sich die Konzertbesucher auf 16 Abende voller Leidenschaft und großer Emotionen freuen!