Ben Zucker, der Schlagersänger mit der kratzigen Stimme, steht seit fünf Jahren auf der Schlagerbühne. Das feiert er zum einen mit seinem Jubiläumssong "Unsere Lieder" der am 8. Juli Video- und am 9. Juli in Florian Silbereisens Schlagerstrandparty Fernsehpremiere feiert.