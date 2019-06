Mit Gewinnspiel Einfach Zucker: Neues Album "Wer sagt das?!"

In der Mai-Ausgabe der "Schlager des Monats" ist er zu Gast: Shootingstar Ben Zucker. Und das just an dem Tag, an dem mit "Wer sagt das?!" sein zweiter Longplayer erscheint. Ob er damit an die Erfolge von "Na und?!" anknüpfen kann? Natürlich ist Ben nicht mit leeren Händen zu Bernhard Brink ins Studio gekommen. Unter allen richtigen Antworten auf unsere kleine Gewinnspielfrage verlosen wir dreimal Bens brandneue CD "Wer sagt das?!".