Ben Zucker trifft unterwegs einen kleinen Radler. Bildrechte: Anke Friedel

Schlagersänger Ben Zucker hat sich in Topform gebracht, nachdem er wegen des Corona-Lockdowns eine schwierige Zeit durchgemacht hat. Nun ist er so fit, dass er sich für Kinder per Fahrrad auf den Weg machen kann, um ihnen zu helfen. Man sieht dem Sänger an, wieviel es ihm bedeutet, und wieviel Freude es ihm macht.



Ben Zucker fährt im Rahmen des RTL-Spendenmarathons "Wir helfen Kindern" von Ückermünde nach Halle. Für jeden geradelten Kilometer gibt er zehn Euro in den Spendentopf. Insgesamt ist die Strecke etwa 370 Kilometer lang. Am 30. Mai ist Ben gestartet, jeden Tag gibt's für seine "Zuckerbande", so nennt Ben seine Follower und Fans, ein Foto und einen Bericht. Am zweiten Tag schreibt er: