Der Wahlberliner hatte in der MDR-Talkshow Riverboat darüber gesprochen, dass er in der coronabedingten auftrittsfreien Zeit in ein Loch gefallen war. Er habe sich sehr ungesund ernährt, habe mehr Alkohol getrunken, viel mehr tatsächlich. Er glaube, er habe ein halbes Jahr lang jeden Tag einen sitzen gehabt, so Ben in dem Gespräch. Dann habe er sich im Spiegel angesehen und sich nicht mehr wohl gefühlt.

Im Exklusiv-Interview mit Meine Schlagerwelt hat der Sänger dann verraten, welch hartes Fitnessprogramm er durchgezogen hat: