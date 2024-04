Ben Zuckers Terminkalender für diesen Sommer ist schon jetzt proppevoll. "Ich werde eine Sommer-Open-Air-Tour spielen, auf die ich mich sehr freue. Das wird eigentlich schon den ganzen Sommer ausfüllen" , erzählt er im Interview mit "Meine Schlagerwelt". Und für den Schlagerstar heißt es in diesem Jahr: Nach der Tour ist vor der Tour. Denn am Ende des Sommers beginnt für ihn die Vorbereitung auf seine Arena-Tour, die im Oktober beginnt.

"Reisen werde ich nicht" , zieht er mit Blick auf den Kalender Bilanz. Doch große Reisen sind bei dem 40-Jährigen ohnehin unnötig: "Ich werde öfter mal ins Wasser gehen, ich wohne ja am Meer", erzählt er. Schon vor einiger Zeit hat es den gebürtigen Ueckermünder aus Berlin heraus wieder in seine Ostsee-Heimat verschlagen.

Ben Zucker beim Gärtnern im Gewächshaus? Das kann man sich kaum vorstellen, wenn man den stylischen Sänger so auf der Bühne sieht. Doch er ist nicht allein: Viele Stars suchen in der Gartenarbeit einen Ausgleich zum Show-Leben. Stefanie Hertel beispielsweise nennt sich sogar selbst liebevoll "Kräuterhexe" und hat mit "Die Wunderwelt der Kräuter" sogar ein eigenes Buch veröffentlicht. Auch Schlagerkollegin Andrea Berg ist gerne draußen und packt auf ihrem Sonnenhof in Aspach mit an.