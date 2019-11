Ein Mann, ein Wort! Ben Zucker hat sein Versprechen an den KAHUZA e.V. in Halle/Saale eingelöst. Alles begann im vergangenen Jahr: Ben Zucker war noch Newcomer bzw. der Newcomer der Schlagerbranche - und durfte Tina Witkowski, Leiterin des KAHUZA e.V. die Goldene Henne in der Kategorie Charity überreichen. Das passierte natürlich nicht ohne Musik - und die stand prompt im Zeichen des guten Zwecks. Gemeinsam mit dem MDR KINDERCHOR hatte Ben Zucker für KAHUZA einen echten Klassiker neu eingesungen, an dem sich vor ihm bereits Stars wie Rolf Zuckowski, City oder Joan Baez versucht hatten: "Kinder" von Bettina Wegner. Seine Version des "Sind so kleine Hände"-Hits landete prompt ganz vorn in den iTunes-Charts - nicht nur künstlerisch, sondern auch finanziell ein großer Erfolg!