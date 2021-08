Ben Zucker: Platinfreude auf der Schlagerstrandparty

Als Ben Zucker seinen ersten Auftritt in der Schlagercountdown-Show 2017 hatte, war er noch nervös hinter der Schattenwand. Doch schon damals hat er die Zuschauerinnen und Zuschauer mit seiner einzigartigen Stimme sofort überzeugt! Und seitdem ist viel passiert! Ben Zucker feiert Charterfolge und füllt inzwischen die größten Hallen!

Florian Silbereisen überraschte ihn in der großen Schlagerstrandparty am Samstag Abend nun schon zum dritten Mal mit Platin! Was für ein großer Moment!