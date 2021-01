Schlager-Nachwuchs-Band Ben Zucker ist begeistert von den Schlagerkids

Die Schlagerkids erobern die Schlagerwelt. Als erste Single haben sich die vier Kids einen ganz besonderen Song rausgesucht: "Was für eine geile Zeit" von Ben Zucker . Nun hat der 37-jährige Sänger mit der rockigen Stimme auf den Coversong reagiert. Mit einer Videobotschaft richtete er sich auf seinen Kanälen an die die Nachwuchstalente.

Ich habe gerade das allererste Mal eure Version von meinem Song 'Was für eine geile Zeit' gehört und bin ein bisschen geplättet. Ich find' die Version ganz, ganz toll.

Am 22. Januar haben die Schlagerkids ihre Coverversion von "Was für eine geile Zeit" veröffentlicht. Im Februar soll das Debütalbum "Vol. 1" folgen. Neben Ben Zuckers Hit darf man schon jetzt auf überraschende Neuinterpretationen anderer Schlagerhits gespannt sein, wie z.B. Beatrice Eglis „Le Li La“, Helene Fischers „Phänomen“ oder DJ Ötzis „Ein Stern“. Die Kids wollen aber auch Evergreens anfassen. So bekommt zum Beispiel Peggy Marchs „Mit 17 hat man noch Träume“ einen neuen Sound verpasst. Ben Zucker ist vom Potential der Schlagerkids auf jeden Fall schon überzeugt.