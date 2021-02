Ben Zucker-Fans sind in heller Aufregung. Endlich gibt es Neuigkeiten vom Berliner Sänger mit der Reibeisenstimme. Der 37-Jährige hat jetzt seine neue Single angekündigt. "Guten Morgen Welt" soll am 12. Februar erscheinen und der Vorbote zu seinem neuen Album sein. Das wiederum trägt den Namen "Jetzt erst recht!" und wird am 16. April veröffentlicht. Nach "Na und?!" aus dem Jahr 2017 und "Wer sagt das?!" aus 2019 ist das dann sein drittes Studioalbum.