Zwar hat sie auf der Tour mit ihrem Bruder ihren Song "Niemand ist perfekt" schon öfter präsentiert, ihre erste offizielle Single wird jedoch ein anderer Titel sein. "Zeit um zu gehen" wird am 13. März erscheinen und Sarah Zucker arbeitet auch fleißig an vielen weiteren Songs. Voraussichtlich im Juni soll es ein ganzes Album von ihr geben. Angeblich soll demnächst sogar ihr erster großer TV-Auftritt anstehen. Wenn sie den so souverän wie die Auftritte mit ihrem Bruder absolviert, dann wird er sicher ein voller Erfolg.