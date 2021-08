Sarah Zucker ist gern unterwegs. Bildrechte: AIRFORCE1 Records / Universal Music

Eine glasklare Stimme gepaart mit berührenden Texte halfen der Berlinerin, sich von Anfang an in die Herzen des Publikums zu singen. Es folgte ihr erstes Album "Wo mein Herz ist", das sich bis auf Platz 14 der deutschen Albumcharts vorkämpfte. Am Freitag (13. August 2021) erscheint nun endlich ein neuer Song mit dem Titel „La vie est belle“, übersetzt: „Das Leben ist schön“.



Im Video dazu lädt Sarah zu einem Kurzurlaub an die malerische Côte d’Azur ein. Sie liebt es, zu reisen und sich einfach treiben zu lassen. Zahlreiche Reiseerlebnisse nutzte sie bereits zur Inspiration. Schon der deutsch-französische Song "Ça va ça va", den sie gemeinsam mit ihrem Bruder Ben Zucker im letzten Jahr veröffentlichte, machte das deutlich.