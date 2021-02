Ben Zucker startet mit neuer Single und neuem Album ins Jahr 2021. Bildrechte: dpa

Der Schlagersänger, der seine Fans gern "Zuckerbande" nennt, hat selbst vorgemacht, dass man sich im Lockdown durchaus auch zu neuen Anfängen aufraffen kann. Auch sein neuer Song handelt vom Neubeginn und davon, dass man selbst sein Glück schmieden muss. Die Single, die am 12. Februar 2021 erscheint, ist selbst ein Auftakt - nämlich für das neue Albums von Ben Zucker "Jetzt erst recht", das im April veröffentlicht werden soll. Und danach kommt - wenn alles gut geht - das, wovon nicht nur die "Zuckerbande" träumt: Eine Live-Tournee von Ben noch in diesem Jahr und für 2022 eine Tournee zum neuen Album.



Ben Zucker fällt in der Schlagerwelt durch seine Reibeisenstimme auf. Sein erstes Album "Na und?!", das 2017 erschien, wurde fünffach vergoldet, das Nachfolge-Album "Wer sagt das?!" wurde ebenfalls mit Gold ausgezeichnet. Und goldig wurde es 2018 für den Sänger selbst, Ben Zucker wurde mit der Goldenen Henne in der Kategorie "Aufsteiger des Jahres" ausgezeichnet.