Die rauchige Stimme wird sich sicherlich auch mit 40 nicht verändern – zur Freude vieler Schlagerfans. Ben selbst dagegen hat sich in der jüngeren Vergangenheit stark verändert, vor allem körperlich. Er scheint so fit und muskulös zu sein, wie nie zuvor, ziert inzwischen nicht nur seine eigenen Cover, sondern auch die Deckblätter von Fitnessmagazinen. Von Midlife-Crisis zurzeit keine Spur. Stattdessen freut sich Ben schon sehr auf seinen runden Geburtstag.

Es fühlt sich gut an. Ich werde gerne älter. Das Gefühl, schon einiges erreicht haben zu dürfen, hilft natürlich dabei. Das einzige Problem…man muss deutlich mehr tun, um sich fit zu halten…aber diese Herausforderung nehme ich gern an.

Für seine "Zuckerbande", so nennt Ben seine Fans, nimmt er sich Zeit. Bildrechte: dpa

Der Wahlberliner hatte in der MDR-Talkshow Riverboat vor einer Weile darüber gesprochen, dass er in der coronabedingten auftrittsfreien Zeit in ein Loch gefallen war. Er habe sich sehr ungesund ernährt, zu viel Alkohol getrunken, so Ben in dem Gespräch. Dann habe er sich im Spiegel angesehen und sich nicht mehr wohl gefühlt. Im Exklusiv-Interview mit "Meine Schlagerwelt" hatte der Sänger dann verraten, welch hartes Fitnessprogramm er durchgezogen hat: