Ben Zucker sammelt weiter Spenden für die Kinder aus Halle. Außerdem hat er seinen Labelchef Joe Chialo im August dieses Jahres zu einem sportlichen Wettbewerb im Crossfit herausgefordert. 2.000 Euro sollten vom Verlierer des Wettkampfs an Kahuza gespendet werden. Gewonnen hat Joe, doch beide Kontrahenten entschieden sich, ihren Teil zu spenden. Zusammen mit den Einnahmen aus dem Verkauf der Single konnte jetzt ein Scheck in Höhe von 5.000 Euro an den Verein Kahuza übergeben werden.