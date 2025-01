Bildrechte: picture alliance / Geisler-Fotopress | Michael Kremer/Geisler-Fotopress

"Ich habe Neuigkeiten!" Ben Zucker startet bei "Let's Dance"!

07. Januar 2025, 11:51 Uhr

Ben Zucker ist in der neuen Staffel von "Let's Dance" dabei. Das teilte der 41-Jährige seinen Fans in einer Instagram-Story mit. Damit tritt er in die Fußstapfen von Schlagerstars wie Maite Kelly und Anna Ermakova.