Für Ben Zucker wurde 2018 ein Traum wahr - als Support-Act im Vorprogramm von Schlager-Superstar Helene Fischer spielte er in ausverkauften Stadien und schaffte so seinen endgültigen Durchbruch im deutschen Schlager. Inzwischen füllt er die großen Hallen und Arenen mit seiner eigenen Musik und darf selbst die Musiker bestimmen, die seinen Fans kurz vor Konzertbeginn einheizen. Allerdings hat sich der Schlagerstar nicht nur für eine Sängerin oder einen Sänger entschieden. Bei ihm bekommen viele Newcomer die Möglichkeit ihre Musik den feierwütigen Schlagerfans in ganz Deutschland zu präsentieren.

2Welten werden Ben Zucker auf seiner Tour unterstützen. Bildrechte: 2Welten/Ben Wolf

Bei insgesamt vier Terminen wird die Band 2Welten dabei sein, die pünktlich zum Tourstart auch ihre neue Single "Sie wie du bist", eine Hymne auf Achtsamkeit und Wertschätzung, veröffentlicht. Fannie Wilkens und Freddy Hau überzeugen seit einem knappen Jahr mit ihrer Liebe zur Musik. Moderner Rock- und Popschlager mit tiefen Gefühlen und großer Herzlichkeit erwartet die Konzertbesucher in Meersburg, Aspach, Heringsdorf und Kassel: eine Mischung aus Roxette, Silbermond und Rosenstolz - und doch mit ganz eigenem Sound.



Aber auch an allen anderen Orten der Tour soll im Ben Zucker-Vorprogramm richtig gefeiert werden. So wird in einigen Städten die Band "Lebendig" dabei sein. Solo-Sänger Seelemann darf auf fünf Tourstopps seine Musik präsentieren, genauso wie der Singer-Songwriter Alex Diehl.