Ich habe mir dabei leider so blöd den Fuß verletzt, dass ich traurigerweise in den nächsten zwei Wochen die Auftritte bei der 'Der Schlagernacht des Jahres' in Hamburg und Köln sowie der 'Schlagersterne' auf Mallorca nicht wahrnehmen kann.

Am 8. Juni findet Ben Zuckers Tourauftakt in Schmalkalden statt, insgesamt spielt der 39-Jährige bis zum 16. September 19 Open-Air-Konzerte. Seit fünf Jahren gehört der "Mann mit der Reibeisenstimme" zu den erfolgreichsten Interpreten des deutschen Schlagers. Zunächst coverte Ben Zucker Songs anderer, hielt sich finanziell mit diversen Jobs über Wasser, putzte unter anderem nach Konzerten die Berliner Arena.

Als ich geputzt habe in der Arena, habe ich immer heimlich abends, nach dem Fegen dort Gitarre gespielt, um ein Gefühl zu bekommen, wie es sein könnte, wenn man in so einer großen Halle steht.

Ben Zucker tritt im Juni 2018 in der ausverkauften Leipziger Red Bull-Arena auf. Bildrechte: dpa

Am 30. November 2019 stand Ben Zucker dann selbst auf der Bühne der Berliner Mercedes Benz-Arena und erlebte, wie es ist, in einer so großen Halle zu spielen. Seinen Durchbruch hatte Ben in Florian Silbereisens "Schlagercountdown" 2017. Dort performte er seinen Song "Na und?!". Nach der Fernsehpremiere erreichte die Single innerhalb von wenigen Minuten Rang 21 der iTunes-Charts. Das gleichnamige Album stieg im Juni 2017 in die deutschen Albumcharts auf Platz 32 ein und erreichte im Juni 2018 Platz vier. 2018 nahm Schlagersängerin Helene Fischer ihn als Support-Act mit auf ihre Hallen-Tournee "Helene Fischer Live 2017/2018". Am 01. November 2019 feierte Ben Zucker den Auftakt seiner ausverkauften Arena-Tournee mit mehr als 100.000 verkauften Tickets.