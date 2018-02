In Berlin gibt es den Fernsehturm, das Brandenburger Tor, unzählige Kneipen, Partys ... und selten Schnee. Kein Wunder, dass Shootingstar Ben Zucker bei den Dreharbeiten zu "Schlager und Schnee - Die KLUBBB3-Hüttenparty 2018" ganz besonders viel Spaß hatte: beim Schlittenfahren, Snowboarden, Mountainbiken und natürlich auch bei der Schneeballschlacht. Eine bessere Kulisse für ein Musikvideo hätte der Berliner in seiner Heimatstadt kaum finden können, zumal für einen Clip mit dem Titel "Was für eine geile Zeit". Jetzt ist das fertige Stück erschienen - und übertrifft mit über 60.000 YouTube-Likes innerhalb von vier Tagen alle Erwartungen. Hier geht's zum kompletten Video: