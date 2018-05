Vom Newcomer zum Support Act für Helene Fischer: Ben Zucker!

Innerhalb nicht einmal eines Jahres hat sich der Mann mit der Reibeisenstimme vom Newcomer zum Shootingstar gemausert. Bis vor gut einer Woche war der Berliner an der Seite von Klubbb3, Jürgen Drews, Ross Antony auf großer Schlagerfest-Tournee, am 1. Juni erscheint eine Deluxe-Version seines goldprämierten Debüt-Albums "Na und?!". Neu darauf zu hören sind die zeitgleich erscheinende Single "Der Sonne entgegen" sowie vier weitere neue Songs. An neuen Hits wird es Zucker also nicht mangeln. Den Auftakt ihrer Stadion-Tournee feiern Helene Fischer und Ben Zucker am 23. Juni in Leipzig. Ab Oktober wird Ben Zucker dann auch auf Solo-Tournee zu erleben sein.