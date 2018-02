Ben Zucker: Debüt-Album "Na und?!" Bildrechte: Universal Music GmbH

Was ein Mann, was eine Stimme, was ein Erfolg ... Die Rede ist von Ben Zucker, dem Shootingstar des Jahres 2017, der es mit seinem Debüt-Album (vom Juni!) auf einen veritablen neunten Platz der "Jahrescharts 2017" der Schlager-Longplayer schaffte - und damit etablierte Schlagergrößen wie Semino Rossi und Vanessa Mai hinter sich ließ. So erfolgreich wie das Album "Na und?!" war auch Zuckers erste Tournee, die am 5. Februar mit einem Konzert im Mannheimer Capitol zu Ende gegangen ist. Alle zehn Termine des 24-jährigen Berliners waren ausverkauft. Jetzt legt der Newcomer mit der rauchig-markanten Stimme nach. Am 7. Februar 2018 startet der Vorverkauf für bislang zwölf Konzerte. Das erste wird am 25. Oktober in Magdeburg über die Bühne gehen. Wer live dabei sein möchte, der sollte nicht zu lange zögern, sonst heißt's an der Kasse: Na und?!