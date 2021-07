Über ein Jahr lang sollen Michelle und ihre Tochter Marie nicht miteinander gesprochen haben. Die beiden Sängerinnen traten in dieser Zeit auch nicht bei denselben Events auf, auf ihren Social-Mediakanälen gab es füreinander weder Likes noch Kommentare. Bis jetzt. Beim Benefizkonzert für die Opfer der Flut in Bottrop Ende letzter Woche zeigten sich Mutter und Tochter Seite an Seite. Im Interview mit RTL.de verrät Marie, wie es dazu gekommen ist.