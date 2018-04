Den Verein "TSV - die Seelentröster" im thüringischen Greuda bei Altenberga hat Sabine Eck vor fünf Jahren ins Leben gerufen. Die "Seelentröster" kümmern sich um misshandelte, traumatisierte Kinder und Jugendliche - und setzen dabei auf ganz besondere Helfer. Die haben ein Riesenherz, vier Pfoten und ebenfalls eine traurige Vergangenheit: Es sind misshandelte Tiere. Damit setzt der kleine Verein gleich zwei Schwerpunkte. Als "normaler" Tierschutzverein werden Tiere in Not aufgenommen, gepflegt und bestenfalls in gute Hände weitervermittelt. Zum anderen widmen sich die Mitarbeiter in tiergestützter Sozialarbeit Kindern und Jugendlichen aus stationären Jugendhilfeeinrichtungen. Die jungen Menschen, die von den "Seelentröstern" unter ihre Fittiche genommen werden, sind oft schwer traumatisiert, mussten zahlreiche Bindungsabbrüche erleben und haben es nun schwer, Halt im Leben zu finden. Einige der Schützlinge sind "therapiemüde" und so enttäuscht von Menschen, dass sie keinen Zugang mehr zu ihnen finden. Hier setzt die Tiertherapie an ...