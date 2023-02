Bekannt wurde Keller vor allem durch seine Rolle als Kommissar André Fux in der RTL-Actionserie "Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei." Mit dem Kinofilm "I love you baby" gab Mark Keller im April 2000 sein Kinodebüt in einer Hauptrolle. Seit 2008 brilliert der Schauspieler als Dr. Alexander Kahnweiler in einer festen Rolle im ZDF-Serienhit "Der Bergdoktor".