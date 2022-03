Bernhard Brink: Die Presse will immer Sex, Drugs und Rock’n’ Roll: Drugs sind bei mir ausgefallen, Sex war ganz gut dabei und Rock’n’ Roll war im Schlager auch angesagt. Ich wollte keine Abrechnung machen und was Böses raushauen, dass mir irgendetwas nicht passt. Ich wollte einfach mal den Blick werfen auf eine Karriere von 50 Jahren, wo man nicht mit dem Gesicht oder dem gesamten Kopf im Kokain baden muss. Ich wollte einfach beschreiben, wie jemand aus der Provinz kommend, 50 Jahre in dieser Branche und in diesem Haifischbecken bestehen kann.