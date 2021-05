Bernhard Brink entführt die Zuschauer auf eine spannende Zeitreise durch die deutsche Schlagerwelt. Seit 50 Jahren steht er selbst auf der Bühne und kennt sie alle: Die Stars, die Sternchen und die One-Hit-Wonder-Interpreten. Der Schlagertitan lässt die Ohrwürmer der vergangenen Jahrzehnte Revue passieren, entdeckt so manche fast vergessene Perle und verrät die Geschichten hinter den Hits. So lässt er Musikgeschichte lebendig werden.

Nicole 1982 beim Grand Prix d'Eurovison de la Chanson in Harrogate Bildrechte: dpa

Die Single "Ein bißchen Frieden" konnte nach ihrer Veröffentlichung in Deutschland den Status als Nummer-eins-Hit für fünf Wochen aufrechterhalten, in Österreich verblieb sie zwei Wochen und in der Schweiz gar acht Wochen auf dem ersten Platz. Am längsten auf Rang eins verharrte die Friedensballade mit elf Wochen in Schweden. In Deutschland gab es für über 250.000 verkaufte Einheiten eine Goldene Schallplatte und ist somit bis heute einer der meistverkauften deutschen Schlager seit 1975. Von der Single wurden weltweit über fünf Millionen Exemplare verkauft.