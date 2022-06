Die am 20. Juni auf RTL ausgestrahlte Show "Viva la Diva - Wer ist die Queen?" gehört zu den Schwerpunkten der vom Sender ausgerufenen "Woche der Vielfalt" vom 20. bis zum 26. Juni 2022. In der Show, die von Fernsehkoch Tim Mälzer moderiert wurde, musste eine "Experten-Jury" herausfinden, welcher Promi sich hinter der Fassade der auftretenden Drag-Queen verbirgt. Zur Jury gehörten: Moderatorin Olivia Jones, Jana Ina Zarrella, Comedienne Tahnee und "Let’s Dance"-Juror Jorge González.

Auch Mickie Krause war bei der Show dabei. Bildrechte: IMAGO / Chris Emil Janßen

Unter den "Drag-Queens" der Show waren zwei Schlagersänger. Neben Bernhard Brink, der als Drag-Queen Titania Diamond über die Bühne stöckelte, war auch Mickie Krause dabei. Außerdem hatten sich TV-Moderator Steffen Hallaschka, Fußballer David Odonkor, Moderator Ingo Nommsen in Drag-Queen-Outfits geschnürt. Den Pokal des Abends bekam letztlich Comedian Faisal Kawusi für seine Performance als Madame Le Strange" zu "This is me".