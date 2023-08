Bernhard Brink bei einem TV-Auftritt in den 1970er-Jahren. Bildrechte: imago/United Archives

Er tue sich deshalb auch schwer damit, anderen Künstlern in der heutigen Zeit Tipps zu geben. Sein Erfolgsgeheimnis waren "Fleiß, Ehrgeiz, Kampfwille, Authentizität, Talent, die Bereitschaft zum Learning By Doing und ein stabiles Umfeld". Eigenschaften, die bei so manchem jungen Talent in seinen Augen fehlen:



"Heute kommen viele junge Leute daher und denken, sie wären Stars, obwohl sie nichts geleistet haben und sie kaum jemand kennt. Ich habe mir viel von Kollegen abgeschaut, etwa von Jürgen Marcus, Peter Alexander, Udo Jürgens."