Welcher Schlagerstar hat im vergangenen Jahr die meisten Alben in Deutschland verkauft? Bernhard Brink wird dieses Geheimnis in "Die Schlagercharts 2022" am 27. Januar im MDR-Fernsehen lüften. So, wie er das jeden Monat für die Monats-Charts getan hat. Der Schlagertitan hat auch dieses Mal seinen langjährigen Experten, Dr. Mathias Giloth, Geschäftsführer der GfK Entertainment, dabei. Zu Gast im Studio ist Schlagersängerin Marina Marx und dann wird noch ein Überraschungsgast hereinschauen.