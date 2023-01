Am Tag der Heiligen drei Könige gibt Bernhard Brink noch einmal einen Rückblick auf den Schlager-Monat Dezember 2022. Welche Schlageralben wurden am meisten gekauft? Welche News bewegten die Schlagerwelt? Welcher "Hit des Monats" hat das Rennen gemacht und wird in voller Länge gespielt?

Zu Gast sind u.a. Freddy März und Martin Hein von Fantasy . Das Duo veröffentlicht in genau einer Woche, nämlich am 13. Januar, ihr neues Studio-Album "Mitten im Feuer" . Für ihr zwölftes Album haben sich die beiden Musiker nach eigenen Angaben besonders viel Zeit genommen.

... weil wir erkannt haben, wie sehr uns der Stil und der Sound der Songs unserer Anfangszeit fehlte. So sind tolle neue Titel entstanden, voller Leidenschaft, back to the roots, aber natürlich im modernen Sound!

Fantasy Bildrechte: dpa

In der Chartsendung mit Bernhard Brink gibt es dann auch eine Premiere: Das Video zur Single-Auskopplung "Darling, ja immer noch". Passend zur Veröffentlichung ihres neuen Albums gehen Fantasy ab dem 13. Januar dann auch auf Autogrammstundentour. Ursprünglich sollte das Album noch 2022 erscheinen, die beiden Musiker hatten zur Verschiebung auf ihrer Instagram-Seite erklärt: "Wir hatten in den letzten Wochen noch so viele schöne Ideen, die wir gern noch umsetzen und auf das Album bringen möchten. [...] Deshalb brauchen wir noch ein bisschen Zeit."



Bereits fünf Mal konnten Fantasy mit Alben oder Compilations an der Spitze der deutschen Albumcharts landen. Ihre letzten sieben Studio-Alben erreichten außerdem alle die Top 3.