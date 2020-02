Bernhard Brinks neue Single Bildrechte: Universal Music

Das letzte Album von Bernhard Brink "Mit dem Herz durch die Wand" ist im Sommer 2017 erschienen. Zeit, ein neues auf den Markt zu bringen. Nun haben die Fans lange genug gewartet, mit "Mein Herz schaut mich fragend an" erscheint am 5. April der Vorbote des neuen Albums des Schlagertitanen "Diamanten", das ab 9. August im Handel ist. In der MDR-Fernsehsendung "Die Schlager des Monats", die Bernhard Brink moderiert, stellt er seinen neuen Titel quasi als "Rohdiamanten" vor. Mit dem Song knüpft der Sänger an seine großen Erfolge an. Das Lied ist mit modernen Mixes und Uptempo-Beats unterlegt. Bernhard Brink nimmt mit dem Song seine Hörer mit auf eine Reise durch seine aus den Fugen geratene Gefühlswelt.