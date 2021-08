Es waren dramatische Szenen, die sich am Abend des 19. Juni während des EM-Spiels Portugal gegen Deutschland in Olaf Schenks Restaurant Berliner Strandbad Lübars abspielten. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, aßen die beiden Freunde Bernhard Brink und der SchlagerOlymp-Veranstalter Olaf Schenk gemeinsam zu Abend. Wie Bernhard Brink der Zeitung sagte, röchelte Olaf plötzlich, nachdem er ein Stück von seinem Steak genommen hatte und fiel bewusstlos vom Stuhl. Es seien auch noch andere Gäste da gewesen, die seien aber in Schockstarre verharrt.