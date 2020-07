Die Amigos im Gespräch mit Bernhard Brink Bildrechte: MDR/Jens Berger

Die Brüder Karl-Heinz und Bernd Ulrich feiern in diesem Jahr ihr 50. Bühnenjubiläum. Dafür bekamen sie sogar ihre eigene Briefmarke. So richtig hat es wegen der Corona-Pandemie mit dem Feiern zwar noch nicht geklappt, ein neues Album gibt es dennoch von den beiden. Am 10. Juli erscheint "Tausend Träume". Ob sie noch Träume haben, das verraten sie in der Sendung. Außerdem hatte Karl-Heinz im Frühjahr Probleme mit den Stimmbändern - wie es damit bestellt ist, bei Bernhard Brink werden die Zuschauer es hören. Mit Beginn der Sendung können alle Amigo-Fans hier an unserem Gewinnspiel teilnehmen - zu gewinnen gibt es natürlich das aktuelle Album der Amigos.