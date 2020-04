Wie immer präsentiert Bernhard Brink am Freitagabend einmal im Monat "Die Schlager des Monats". Eines ist auch hier anders: Bernhard Brink begrüßt dieses Mal keine Gäste direkt bei sich im Studio. Dennoch gibt es zwei Gesprächspartner, Schlagersänger Ben Zucker und GfK-Experte Mathias Giloth (GfK= Gesellschaft für Marktforschung) kommen per Schalte mit Bernhard Brink ins Gespräch.

Wenn jetzt viele Leute zu Hause sein müssen, denkt man vielleicht zuerst, dass auch mehr Musik gehört wird. Mathias Giloth allerdings sagt genau das Gegenteil. Und das, so der Experte, hängt damit zusammen, dass die Menschen viel Musik auf dem Arbeitsweg hören, dass die Kneipen und Restaurants geschlossen haben, dass Konzerte ausfallen und dass geplante Alben erst später veröffentlicht werden. Aber Mathias Giloth berichtet auch von tollen Solidaritätsaktionen in der Unterhaltungsbranche. So wurde zu Beispiel das Lied "Freude schöner Götterfunken" von vielen Menschen auf ihren Balkonen gespielt und gesungen. Und so erreichte das Lied Platz sechs bei den Downloads. Oder auch der Song "Stille Helden" von den Dorfrockern und Schockverliebt. Das Video dazu erreichte innerhalb der ersten drei Tage in den sozialen Medien bereits mehr als eine Million Menschen.