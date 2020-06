Anni Perka und ihr "Kleines großes Glück"

Die Hamburger Schlagersängerin Anni Perka stellt bei Bernhard Brink ihren neuesten Song "Kleines großes Glück" vor, von dem einiges zu berichten ist. Zum einen hat die Sängerin bei diesem Lied zum ersten Mal mit am Text geschrieben und zum anderen unterstützt sie mit den Einnahmen aus dem Song die RTL-Stiftung "Gemeinsam gegen Corona".

Die Schlagerpiloten haben ihr aktuelles Album an Bord

Die Schlagerpiloten zu Gast bei Bernhard Brink. Bildrechte: MDR/Jens Berger Die drei Schlagerpiloten, Stefan, Kevin und Frank, mussten, wie alle anderen auch, am Boden bleiben. Wie sie sich die Zeit vertrieben haben, das erzählen sie Bernhard Brink im Studio. Eigentlich zieht es die drei ja in die Ferne, zumindest musikalisch. Neben Reisen in ferne Länder besingen die Schlagerpiloten das Fernweh und natürlich die Liebe. Im April kam ihr neues Album "Santo Domingo" heraus, mit dem sie die Albumcharts eroberten. Hier könnt ihr es gewinnen, das Gewinnspiel startet mit Beginn der Sendung.

News aus der Schlagerwelt im Monat Mai

Amigo Karl-Heinz Ulrich hat Probleme mit den Stimmbändern. So genau weiß er noch nicht, was los ist, aber er macht sich große Sorgen. Es reiche ja schon, wenn man immer Zuhause sein müsse, wenn dann noch so ein Problem hinzukomme, sei das wirklich schlimm. Über seine Sorgen hat Karl-Heinz mit Reporter Peter Heller gesprochen.

Im Hause Zarrella gab es Zuwachs: Giovanni und seine Frau Jana Ina haben aus dem Tierheim eine kleine Hündin zu sich nach Hause geholt. Für alle eine Riesenfreude: sowohl für die Hündin, die in Ungarn von der Straße aufgelesen wurde, als auch für die Zarrellas.

Jan Smit ist wieder da. Nach seinem Burnout hat der Niederländer die ESC-Ersatz-Show in den Niederlanden moderiert. Einige Tage später postete er auf Facebook, dass er nun wieder an neuer Musik arbeite und ihm das Spaß mache.

Neue Sterne am Schlagerhimmel