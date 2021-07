Bernhard Brink präsentiert das Beste aus den TOP 50 der meistverkauften Alben des Monats Juni im Bereich Schlager. So gibt es in den Top Ten gleich vier Neueinsteiger. Neue Musik bringen auch die Gäste der Sendung mit: Nik P. und Olaf Berger.

Nik P. meldet sich nach vier Jahren zurück

Nach 18 Alben in 20 Jahren sei einfach die "Luft raus" gewesen bei Nik P. Deshalb hat es auch ganze vier Jahre gedauert, bis der Österreicher mit seinem neuen Album "Seelenrausch" um die Ecke kam.

Das Cover zum aktuelle Album. Bildrechte: We Love Music / Universal Music Am 2. Juli veröffentlichte der 59-Jährige seine neue Platte. Für eine Platzierung bei den Schlagern des Monats ist sie also noch zu frisch, einen Titel daraus bringt er aber dennoch mit in die Sendung.



Im Gespräch mit Schlagertitan und Moderator Bernhard Brink erklärt Nik P. außerdem, wie er auf den ungewöhnlichen Albumtitel gekommen ist: "Wenn ich zu Hause an den Texten schreibe und ich mich dann mit der Gitarre zu diesen Texten ransetze (...), dann bekommt es am Schluss durch die Melodie und den Text eine Seele." Nach 14 Titeln kommt er so in einen regelrechten "Seelenrausch". Ihr könnt euch von Nik P.s neuem Album mit etwas Glück ebenfalls berauschen lassen. Mit Beginn der Sendung gibt es das Album hier zu gewinnen.

Olaf Berger: Produktiv auf Mallorca

Olaf Berger im Studio bei Bernhard Brink. Bildrechte: MDR / Jens Berger In der Corona-Zeit hat Olaf Berger viel Zeit in seiner zweiten Heimat verbracht: auf der Urlaubsinsel Mallorca. Wer jetzt denkt, der 57-Jährige hat dort nur auf der faulen Haut gelegen, irrt, denn Olaf Berger war produktiv. Ganze vier neue Singles hat er in der Zeit produziert und auch noch Videos dazu gedreht. Eine dieser neuen Singles hat Olaf Berger auch gleich zu Bernhard Brink und den Schlagern des Monat mitgebracht. In der Sendung feiert sein Titel "Schenk mir noch eine letzte Nacht" TV-Premiere. Wie der Sänger seine Zeit auf Mallorca verbringt und welche "eiskalte" Leidenschaft er in den letzten Monaten entwickelt hat, verrät er im Gespräch mit Bernhard Brink.

Newcomer des Monats: Anja Wendzel