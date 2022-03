Bernhard Brink und Ute Clemens 1985 beim Tennis. Bildrechte: IMAGO / teutopress

Bernhard Brink beschreibt eine Begebenheit aus den späten 80er-Jahren. Seine Frau Ute begleitet ihn zu einer Tour, einem Auftritt im Harz. Am Morgen nach dem Konzert treffen er und Ute auf ein in Tränen aufgelöstes, gerade einmal volljähriges Mädchen. Ute bietet dem Mädchen Hilfe an, fragt, was los ist. Es stellt sich heraus, dass der Rest der Tour-Karawane schon weg ist und ein Kollege von Bernhard, sein Freund Jürgen Drews, das junge Mädchen vom Konzert an der Ostsee mit in den Harz genommen hatte. Und nun hatte Jürgen Drews sie scheinbar einfach im Harz vergessen. Mittellos und in Angst vor ihren Eltern. Ute beschloss, dem Mädchen nicht einfach nur das Geld für ein Zugticket zu geben, sondern sie gemeinsam mit Bernhard nach Hause, an die Ostsee, zu fahren.