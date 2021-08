Der erste Satz seiner Biografie steht schon, hat Bernhard Brink uns verraten. Doch wie der genau lautet, bleibt vorerst noch geheim. Und trotzdem erzählt uns der Schlagertitan, was da im kommenden Jahr auf die Fans zukommt. Mit Hochdruck arbeitet der erfolgreiche Sänger nämlich an seiner Biografie, die pünktlich zu seinem 50. Bühnenjubiläum im Jahr 2022 erscheinen wird. 1972 hatte er seinen ersten Auftritt in der ZDF Hitparade.