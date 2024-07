Für junge Musiker sei es heute "schwierig geworden, ein Zeichen zu setzen." Die Musikbranche habe sich sehr verändert, seit er selbst in den 1970ern begonnen habe. Heutzutage werden junge Musiker von den Plattenlabels "für eine kurze Zeit benutzt, dann werden sie weggeworfen. Das finde ich sehr schade", so der Sänger, der 1972 in der ZDF-Hitparade seinen musikalischen Durchbruch mit "Bombenfest" feierte.