Ute Brink sagte dazu: "Die Basis weiß, dass wir beide bleiben, bis dass der Tod uns scheidet." Und weil die zwei so glücklich miteinander sind, haben sie sich 2017, 30 Jahre nach ihrer Hochzeit, noch einmal das Ja-Wort gegeben, ganz romantisch auf einem Kreuzfahrtschiff. Wie bekommen es Ute und Bernhard nun hin, dass ihre Beziehung so erfüllt bleibt? In dem Interview sagen sie, dass sie sich Freiräume lassen, jeder eigene Interessen und Hobbies habe. Bernhard Brink liebe den Fußball, Ute Brink gehe gern shoppen. Aber sie hätten auch ein gemeinsames Hobby: das Joggen. Auf die Frage, warum sie keine Kinder haben, antwortet Bernhard:

Als wir vor der Entscheidung standen Kind oder nicht, da haben wir gesagt, es gehört dazu, wie das so ist. Und kaum, dass zwei befreundete Paare aus dem Tennisclub Kinder hatten, gingen die Beziehungen auseinander. Dann hat Ute Panik bekommen, und da haben wir es ein bisschen laufen lassen und dann hat es sich nicht mehr ergeben, wie das so ist mit der biologischen Uhr und da war das Thema durch.

1981 lernte Bernhard Brink in Köln die Diplomverwaltungswirtin Ute Clemens kennen, die in der Domstadt studierte. Bereits nach einem Jahr zog Ute zu Bernhard nach Berlin. 1987 läuteten dann die Hochzeitsglocken. Für Bernhard Brink, der sehr viel unterwegs ist, ist es wichtig, einen Ort zu haben, der ein stabiles Zuhause ist.

In der Branche brauchst du einen Heimathafen, das ist Ute für mich. Sie bringt mich zum Lachen, ist ausgeglichen und sportlich. Wir passen so gut zusammen, dass wir selten streiten.

In diesem Jahr feiert der 69-Jährige bereits sein 50. Bühnenjubiläum. Und, wie es in der Branche üblich ist, mit neuer Musik. Fünf Jahrzehnte nach dem Start seiner Karriere ist der Sänger dafür in die Hansa Studios Berlin zurückgekehrt und hat hier sein neues Album "lieben und leben", das am 28. Mai veröffentlicht wird, aufgenommen.