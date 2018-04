Die schönsten Schlager-Duette

Sänger Oli P. wurde am 17. März 2018 live in der Fernseh-Show "HEIMLICH! DIE GROSSE SCHLAGERÜBERRASCHUNG" (gesendet im Ersten) von seinem Idol David Hasselhoff überrascht. Backstage probten die beiden wenige Minuten, bevor sie gemeinsam mit Davids Hit "Looking for Freedom" in der Show auftraten. Bildrechte: ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann